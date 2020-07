Eleição para prefeito e vereador será no dia 15 de novembro

PEC será promulgada nesta quinta-feira em Brasília

Com o apoio da maioria dos partidos, deputados aprovaram o adiamento das eleições municipais para novembro. A Proposta de Emenda à Constituição, já aprovada no Senado, será promulgada nesta quinta-feira, dia dois. Com isso passa a valer a nova data do pleito deste ano.

Inicialmente prevista para 4 de outubro, a eleição será realizada em 15 de novembro no primeiro turno e 29 de novembro no segundo.Os deputados derrubaram o trecho que permitia ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) escolher uma data alternativa para municípios que no dia do pleito não tenham condições sanitárias adequadas para a votação.

No Paraná, haverá segundo turno nos municípios com mais de 200 mil eleitores: Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. No país todo, serão 92 municípios.

Até 16 de setembro, os partidos devem escolher os candidatos por meio das convenções; e até 26 de setembro, serão aceitos os registros dos candidatos. Também em 26 de setembro, está autorizado o início da propaganda eleitoral, inclusive na internet. Até 27 de outubro, as legendas deverão detalhar os gastos com o Fundo Partidário, e até 15 de dezembro prestar contas ao Tribunal Superior Eleitoral.

Já as regras no dia da eleição, como ampliação de horário, serão definidas pelo TSE.