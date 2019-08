EmagreSee em Santo Antônio oferece tratamentos corporais e faciais

Faz parte da rede de Franquias e possui diversos tratamentos estéticos, entre emagrecimento, faciais e corporais

Foi inaugurada este mês a EmagreSee, unidade de Santo Antônio da Platina.

A clínica trabalha com equipamentos de alta tecnologia, profissionais capacitados e atendimento personalizado, para ajudar quem busca emagrecer ou resgatar a autoestima através da estética. Fica ao lado do Supermercado Molinis Center, no centro platinense.

Tratamentos EmagreSee

A EmagreSee SAP oferece atendimento personalizado com hora marcada, em espaço amplo e aconchegante, e trabalha com equipamentos de alta tecnologia e profissionais capacitados.

O portfólio da clínica oferece mais de 30 tratamentos estéticos, sendo corporais, faciais e tratamentos para gordura localizada. Entre os procedimentos, destacam-se:

Corporais: carboxiterapia, depilação a laser, drenagem linfática, massagem modeladora, tratamentos para estrias, celulite e flacidez, papada, entre outros;

Faciais: toxina botulínica, limpeza de pele, máscara de LED, peeling de impacto, preenchimento facial, microagulhamento, botox, entre outros;

toxina botulínica, limpeza de pele, máscara de LED, peeling de impacto, preenchimento facial, microagulhamento, botox, entre outros; Emagrecimento: programa NutreSee, de reeducação alimentar com nutrição personalizada associado a tratamentos estéticos, e Criolipólise Método 360. Confira as fotos do coquetel de lançamento

Tratamentos estéticos em Santo Antônio da Platina

A EmagreSee, clínica de estética em Santo Antônio da Platina, fica localizada Av. Oliveira Motta, 943, esquina com Sup Molinis Center.

Contatos para agendar uma avaliação gratuita:

Telefone e Whatsapp: (43) 9 9902-7470

