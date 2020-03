Embaixadores Pro Tork dão dicas para se distrair na quarentena

Acesse o canal da empresa no Youtube

Respeitar a quarentena tem se mostrado uma das ações mais eficientes para conter o avanço do Covid-19 em todo o mundo. Assim, a Pro Tork tem seguido à risca as recomendações e, para lhe ajudar, pediu algumas dicas aos seus embaixadores de como passar o tempo em casa. Afinal, não podemos andar por aí de moto, mas ficar longe das duas rodas, jamais!

O canal da maior fabricante de motopeças da América Latina no YouTube conta com centenas de vídeos que podem fazer desse um tempo de aprendizado. Com os veículos parados na garagem por tempo indeterminado, aproveite para assistir o conteúdo informativo na internet e compartilhar o que gostar com seus familiares e amigos. Assim, o tempo voa.

Chefe da Pro Tork KTM Racing, Antônio Jorge Balbi Júnior lembra que as motocicletas precisam de cuidados, mesmo que não estejam em uso frequente. “É necessário estar sempre atento à manutenção, que tal aproveitar esses dias para isso?”, pergunta Jorginho. Assim, o tetracampeão brasileiro de motocross sugere um vídeo em que aborda o assunto: www.youtube.com/watch?v= N6Mq0aCIAHc.

O catarinense Jacson Keil, atual campeão Brasileiro de Velocross na categoria FLN e preparador de motos, logo pensou naqueles que não conseguem ficar longe do ronco dos motores. “Separei essa playlist para os que estão pensando em trocar o escapamento, é legal pois ilustra bem o som para os indecisos”, comenta. O material está publicado em www.youtube.com/playlist?list= PLICXUp0_nrlqD32jPzURP_i_ sUKrHaP2x.

Já Gustavo Silva, responsável pela Pro Tork Road Show, acredita que este pode ser um período de entretenimento, de curtir a adrenalina mesmo que seja de casa. Assim, indica uma série de vídeos que exibe diversas manobras radicais realizadas pelas equipes da marca, disponível em www.youtube.com/playlist?list= PL4758F04215B70304.

O primeiro influencer da Pro Tork e um dos trilheiros mais aclamados do Brasil, Steka 135 ainda convida os amantes do off road a acompanhar seu canal no YouTube. Entre vídeos em eventos, como trilhas e encontros, ele também fala sobre proteção, sempre com bom humor. Assim, recomenda o material em que apresenta seus equipamentos Pro Tork, publicado em www.youtube.com/watch?v= to46hIAsrh0.