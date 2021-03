Alteza das estrelas é de Santo Antônio da Platina

Cursando o 3º ano do Ensino Médio, Júlia Rodrigues Raimundo (fotos) eclode, única e insubstituível em sua candura e beleza, como um sopro de exuberância no Norte Pioneiro.

“Opto por apreciar minha própria companhia, dançar, meditar, estudar e pesquisar coisas do meu interesse. Tenho uma paixão imensurável pelo universo, estudo Astronomia e História da Humanidade, como um hobbie”, murmura a princesa de 17 anos de Santo Antônio da Platina.

“Eu sempre estou aprendendo com meus erros e assim ser uma pessoa melhor a cada dia. Tenho a ambição de um dia fazer parte do exército brasileiro ou ser uma competente psicóloga e ajudar quantas pessoas eu puder, em ambas as profissões”, assinala, com sua meiguice.

Trabalha com o mercado/marketing digital, modelo fotográfica na Atualíssima e de maquiagem da Letícia Almeida.

Agora, surge imponente como a nova Gata da Semana.

Instagram: julia_rrodriguess_