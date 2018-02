Encontro de Vasos arrecada recursos para platinense

Evento na Casa da Cultura

Gustavo Silva, de 17 anos, tem uma doença genética rara chamada Síndrome de Duchene. Ele é de Santo Antônio da Platina e já perdeu três tios por causa dessa distrofia muscular.Familiares e voluntários estiveram no centro da cidade divulgando o novo evento para arrecadar fundos para o tratamento, que custa entre R$ 100 mil e R$ 120 mil e deve ser realizado na Tailândia, no sudeste asiático.

Será o Encontro de Vasos Beneficente que será realizado nesta sexta-feira, dia nove, a partir das 19 horas na Casa da Cultura Platinense com a banda Adoradores do Rei, os cantores Gabriel, Lucas,Aline, Valéria, Juliana e Jennifer. O preletor será o pastor João Carlos e a direção do pastor Jonathan.

Somente pessoas do sexo masculino costumam desenvolver a distrofia muscular de Duchenne. Mulheres até podem carregar o gene defeituoso, mas não apresentam sintomas.

Cada homem, filho de uma mulher portadora da doença, tem 50% de chance de desenvolver o problema. Já a filha, mulher, tem 50% de chance de ser apenas portadora do gene.

Por enquanto, foram conquistados quase a metade do necessário.



Na olaria uns dos segredos para se fazer o vaso de barro, é colocar o barro precisamente no centro da roda do oleiro, e depois, conservar a roda girando enquanto com as mãos o oleiro dá a forma desejada ao bolo, se não colocar exatamente no centro,o barro cai e se desfaz, não se ergue.

Os seres humanos somos o barro, Deus é o nosso oleiro, e muitas vezes, não estamos no centro da vontade do Senhor, saímos da vontade dele, e nos esquivamos da mão do oleiro, Deus está tentando nos colocar no centro de sua vontade, e nós nos esquivamos, não queremos está na vontade dele, saímos da presença do Senhor e como vaso nos quebramos, Deus vem com toda a sua misericórdia, e como oleiro nos coloca de novo no centro da sua vontade, no centro da roda e começa novamente a nos moldar nos deixando totalmente restaurados.