Enfermeira destaca plano de trabalho para Balneário de Siqueira Campos

Veja algumas das propostas dela, se eleita, para os próximos quatro anos

A candidata à vereadora Rafaela Lima (Rafaela Enfermeira), do PSD, inicia sua campanha falando de projetos que vai defender, os quais visam a melhoria da qualidade de vida da comunidade do Balneário da Alemoa e de Siqueira Campos. Ao lado do candidato a prefeito Luiz Henrique Germano (PSD) e vice Paulo Leite, ‘Paulão’, (PSL), a vereadora já tem em mãos um plano de trabalho definido que vai levar ao conhecimento do eleitorado e defender no legislativo a partir de 2021.

Rafaela defende a criação de uma Associação de Moradores, para que reuniões sejam realizadas, onde projetos serão debatidos visando o interesse da comunidade, a construção de mais poço artesiano, Capela Mortuária, a volta de uma fisioterapeuta, o retorno do carro da saúde, caminhão limpa fossa para pessoas carentes, aumentar a vinda do caminhão de coleta de lixo, pavimentação de ruas, agendamentos de consultas feitas na UBS do Balneário da Alemoa, à volta da coleta sangue, eletrocardiograma e medicamentos na farmácia, atendimento médico e odontológico em período integral, especialidades médicas e ainda a criação da sub sede da prefeitura que já está no plano de governo de Germano e Paulão.

“Tenho plano de atuação para Siqueira Campos, ainda no setor de saúde, como: Remodelagem da Secretaria de Saúde e setor social, implantação de PSFs em área descoberta pela saúde, debater parcerias com municípios vizinhos para pavimentação de estradas, (Balneário da Alemoa á Salto do Itararé PR 151), reativar o Núcleo de Atenção a Saúde da Família. Junto com Germano e Paulão com certeza vamos trazer essas conquistas para toda a nossa comunidade”, afirma.