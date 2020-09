Enfermeira Rafaela é pré-candidata a vereadora em Siqueira Campos

Ela é formada pela UNIFIL (Centro Universitário Filadélfia)

Rafaela de Paulo Lima, enfermeira, de 34 anos, é formada pela UNIFIL desde 2010, trabalha na área de saúde desde 2005, assumiu a direção da Unidade Básica de Saúde do Balneário (UBS) da Alemoa em 2012, cargo que ocupa até hoje.

Éde família originariamente roceira, seu avô materno Aparício Lameu, foi agricultor nato e deixou grandes lições de vida aos seus descendentes. Juca Lima, avô paterno, foi um dos pioneiros na agricultura, desbravando suas terras na foice e machado. Juca Lima é pai do ex vereador Ari Lima.

O que pretende

Rafaela é pré candidata a vereadora pelo (PSD) ao lado dos pré-candidatos a prefeito Germano e vice Paulão. Como vereadora acredita que terá mais oportunidade de defender os interesses do setor de saúde. “Tenho grandes projetos e planos para colocar em prática, porém, vou fazer reuniões periódicas com os demais chefes de departamentos e secretários, da administração Germano/Paulão, como agricultura, educação, obras entre outros, para juntos traçamos planos e desenvolver projetos que venham atender a comunidade como um todo”. “Quero me colocar ao lado da Marisa, para juntos desenvolvermos ações na Assistência Social para atender os mais carentes” diz a enfermeira.

A enfermeira afirma que não quer ser apenas mais uma vereadora, quer deixar registrada a força da mulher na política siqueirense, “vou sair do meu município e levar projetos e sugestões aos nossos deputados estaduais e federais, para que coloquem em suas emendas recursos que contribuam com o desenvolvimento tão sonhado da nossa querida Siqueira Campos”, afirmou.