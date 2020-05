Enterrado em Ribeirão do Pinhal corpo de idoso morto por Covid-19

Não teve velório e o caixão veio de Londrina lacrado

O corpo do homem que estava em Londrina e faleceu na madrugada desta sexta-feira, dia primeiro, foi sepultado pela manhã no Cemitério Municipal de Ribeirão do Pinhal, localizado na Vila Cunha.

Ele tinha 73 anos.

Não houve velório.

O corpo veio direto para o cemitério em caixão lacrado conforme recomendação do Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

O prefeito local, a secretária e a diretora municipal de Saúde não quiseram prestar declarações.