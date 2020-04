Enterrados corpos de casal no Cemitério Parque das Oliveiras (vídeo)

Acidente deixou duas mortes e órfã um menina de oito anos

Os corpos de Heloise Lopes, 23 anos, e Gedielson Souza, 27, foram sepultados na manhã desta quarta-feira, dia 22, no Cemitério Parque das Oliveiras, em Santo Antônio da Platina.

O acidente no qual perderam as vidas foi em torno de 10h40m de terça-feira, dia 21, e ambos estavam numa motocicleta Honda Bros NXR ano 2020 no KM 29 da BR-153, entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina. A moto seguia no sentido Ourinhos (SP) e deslizou numa mancha de óleo na pista, colidindo na lateral de uma carreta bi-trem da empresa Irmãos Darolt Transportes, de Araranguá, Santa Catarina.

Momentos antes do acidente, um caminhão que transitava pelo mesmo sentido da rodovia teve um problema mecânico e derramou óleo no asfalto ao longo de aproximadamente 140 metros. Foi numa curva perto da ponte do rio Jacaré.

Os dois deixaram uma filha. Ele trabalhava como kiteiro, e ela como auxiliar de cozinha no Chico’s Restaurante.

Veja reportagem completa do ocorrido: https://npdiario.com/capa/acidente-mata-casal-hoje-na-br-153-no-norte-pioneiro/