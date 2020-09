Entregue escritura definitiva de terreno ao Hospital do Câncer de Londrina (vídeo)

A instituição abrirá após a pandemia em Santo Antônio da Platina

A diretora de Ações Estratégicas do Instituto do Câncer de Londrina , Mara Rossival Fernandes, o administrador Geral Edmilson da Silva Garcia e Iracema Fabian, coordenadora do departamento de campanhas, voluntariado e captação de recursos, receberam nesta terça-feira, dia 22, na sede da instituição, a escritura definitiva e registrada de um terreno ao lado da antiga UPA(Unidade de Pronto Atendimento) já doada ao HCL. O presidente ,Francisco Ontivero, não pode comparecer por conta da pandemia.

A área tem exatos 6. 508,90 metros quadrados.

O gesto, mais que simbólico, consolida a parceria que vai beneficiar milhares de pessoas do Norte Pioneiro.

No ato, o comunicador Jeferson de Oliveira e Nego Baterias, antigo colaborador e líder de campanhas, uma espécie de “embaixador” do hospital. Ele reside em Santo Antônio da Platina.

Aconteceram audiência pública e sessão do legislativo para discutir a desafetação de área verde ao lado do imóvel onde hoje está a UPA. Projeto de lei nesse sentido foi elaborado pelo executivo e aprovado pela câmara.

Agora, o HC tem a Cessão Real de Uso. Desafetação é um ato jurídico pelo qual se desfaz um vínculo legal, inerente à natureza de alguma coisa, à propriedade ou à posse, fazendo desaparecer a affectatio, isto é, o poder ou o direito sobre ela.

O local deverá ser aberto após a pandemia e atenderá, gratuitamente, para prevenção e diagnóstico, evitando que a doença se desenvolva.

