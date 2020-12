Live contará com a presença do senador Flávio Arns e relatora da ONU

Nesta quinta-feira, dia 3, às 10h, o senador Flávio Arns (Podemos-PR) participará da live promovida pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação para debater o impacto da pandemia de COVID-19 no direito à educação no Brasil e no mundo. O encontro contará com a participação da Relatora Especial pelo Direito à Educação da ONU, Koumbou Boly Barry.

Durante o encontro, os debatedores traçarão um paralelo entre os dados levantados pela ONU (Organização das Nações Unidas) e pesquisa realizada pelo Instituto DataSenado, que ouviu a opinião dos brasileiros sobre a educação durante a pandemia.

A live será transmitida pelos canais:

facebook.com/campanhanacionaldireitoeducacao

youtube.com/user/campanhaeducacao