A roleta é um dos jogos mais conhecidos de casino mas, para novos jogadores, pode parecer algo completamente aleatório e sem estratégia. A verdade é que existem estratégias para tornar a roleta mais lucrativa para o jogador. Venha conhecer as estratégias para jogar na roleta.

Os jogadores mais experientes do casino dirão certamente que a roleta tem o seu savoir faire mas é natural que os novatos, que nunca viram um dos apelativos prémios, sigam acreditando que a estratégia num jogo de sorte é meramente ilusória.

A experiência pode ser uma forte aliada, mesmo quando falamos de jogos de fortuna e azar, já que é essa que permite que se identifiquem padrões e outras situações na mesa de jogo.

Evidentemente, nenhuma estratégia irá controlar o elemento de sorte do jogo mas, apesar disso, existem fatores controláveis e que dependem bastante da forma como os jogadores encaram a atividade e se movem no seu jogo.

Hoje, iremos explorar algumas das estratégias da roleta para cassinos físicos e digitais. Venha saber mais sobre estratégias a implementar no jogo da roleta.

1. As melhores dicas para um jogo de estratégia na roleta

Primeiro que tudo, você deve compreender que existem vários pontos a considerar antes de jogar na roleta, como a existência de métodos e de situações distintas para promover o sucesso na roleta.

É importante que você comece por planear o valor da aposta. Sabendo quanto quer gastar, será mais simples, fazer a distribuição do seu dinheiro, de forma mais estratégica. Ainda assim, use apenas os sistemas de apostas na roleta se esses forem necessários na mesa de jogo.

Se jogar num cassino digital, para garantir uma roleta online confiável, você deve escolher jogar com uma marca de confiança, que lhe dê segurança e que tenha uma boa reputação. Um bom exemplo disso seria a Betsson, um cassino altamente reputado a nível internacional.

Além disso, aproveitar os bônus dos cassinos pode melhorar bastante suas chances de ter sucesso quando joga na roleta.

Se você não estiver bem familiarizado com esse jogo será ainda importante que estude as melhores formas de jogar e aprenda melhor as estratégias a aplicar, antes de iniciar a atividade.

Cassinos online e estratégias para roleta

Hoje, muitas pessoas preferem jogar online e o que você precisa compreender que, apesar de se tratar de um jogo na variante digital, a aplicação da estratégia ainda é possível.

Você deve ter atenção nos valores das apostas que faz na roleta e ter uma postura ponderada no seu método de jogo, para evitar jogadas de impulso que possa, promover perdas. Eventualmente, devido ao elemento da sorte, você já irá perder por vezes mesmo que faça tudo da maneira correta. Assim, evite perdas de inexperiência e impulsividade.

Entre na roleta com um valor definido para gastar e não o ultrapasse. Se tiver uma quantia mais baixa, uma boa forma de jogar é mantendo o equilíbrio e fazendo apostas menores, aceitando menores lucros até que o saldo permita outra forma de jogo.

A roleta americana e a europeia são as mais comuns dos cassinos online e, se está começando, a europeia poderá lhe dar melhores chances, já que inclui o zero mas não dois zeros ou o zero simples e duplo, como a americana. Isso faz com que existam probabilidades mais favoráveis quando joga a roleta europeia.