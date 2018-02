Evento gastronômico-esportivo na Cabana do Lago

A partir das 11 horas e até o final do dia

A Cabana do Lago Park Hotel Fazenda inaugurou neste domingo, dia 25, sua Pista Equestre.

Para marcar o evento realizou a 1ª Prova dos Três Tambores Cabana do Lago a partir das 11 horas e as provas aconteceram no decorrer de todo o dia.

A organização foi de Dani Borges com apoio do Sicredi e Claudinho Veículos.



Essa categoria, que teve sua origem nos Estados Unidos em meados dos anos 40, foi introduzida no Brasil na década de 70 e difundida do interior de São Paulo para todo o país.

A prova trouxe leveza, beleza e descontração para as Arenas, pois em suas diversas categorias participam adultos, crianças, jovens e homens e predominam as mulheres.

O resumo da competição consiste em percorrer o percurso pré-estabelecido contornando três tambores, que são distribuídos em formato triangular, no menor tempo possível,sendo uma competição onde Cavalo e Cavaleiro (Amazona) precisam estar muito bem preparados e em única sintonia.

O proprietário Junior Pucci e os Gestores, Elen e Fernando Bigaram, convidam a todos para prestigiar esse grande Evento.

Bar e Restaurante para consumo de refeições e bebidas estiveram à disposição do público. Para a entrada teve o custo simbólico de dez reais.

Para mais informações via telefone 43 99650-0461 ou via Whatsapp 43 99977-1722.

O Park Hotel Fazenda Cabana do Lago fica às margens da BR-153 no KM 59, em Guapirama,a 14 KM de Santo Antônio da Platina.

Agora disponibiliza, além da escola equestre, também ALUGUEL de baias e pastos para cavalos. Atende as regiões do norte Velho do Paraná e Sul de São Paulo.

Local com toda estrutura:

* Pista com arquibancada

* Redondel

* Cocheiras medindo 4×4

* Aluguel de piquetes

* Cavalos escovados diariamente

* Cascos limpos diariamente

Trabalha com Doma, Treinamento, Morfologia e Incentivo.

Mais informações pelo whatsap 43-99977-1722 e/ou fone 43-99650-0461.