Evento reúne craques do Athletico, Coxa e Paraná

Com renda destinada à construção de moradias no Estado

Que tal curtir uma partida de futebol com jogadores e ex-jogadores paranaenses, astros de outros esportes e personalidades, e ainda contribuir para o trabalho de uma das organizações sociais mais respeitadas do Brasil? Gostou da ideia? Então você não pode perder a segunda edição do “Jogo por um TETO”, que será realizado neste domingo, dia 23 d, no Estádio Couto Pereira, com renda destinada para o TETO, organização internacional que atua em 19 países da América Latina engajando jovens voluntários em busca de melhorar as condições de moradia em comunidades carentes.

O evento, que teve sua primeira edição em 2018, contará com dois triangulares. Na preliminar, a partir das nove hora, três times se enfrentam: imprensa paranaense, TETO (voluntários, patrocinadores, apoiadores do evento e moradores das favelas) e Rhumell.

Já a partir das 11 horas, será a vez do jogo das estrelas, com a presença de craques do presente e do passado, representando Coritiba, Athletico e Paraná Clube, que serão capitaneados, respectivamente, pelos ídolos Alex, Alex Mineiro e Lúcio Flávio.

Márcio Santos

Para defender as equipes dos craques paranaenses, foi convocada uma verdadeira seleção de jogadores que muita alegria para os torcedores do trio de ferro paranaense.

Pelo Coritiba, Alex (foto) voltará ao Couto Pereira ao lado de Gerson, Batata, Flávio, Heraldo, Vavá, Hélcio, Nascimento, Marildo, Castorzinho, Tostão, Jetson, Ademir e Aladim.

Alex

No lado do Furacão, o goleador Alex Mineiro(foto) jogará ao lado de Flávio, Alessandro, Igor, Marcão, Cocito, Clóvis Pereira, Alex Lopes, Pedro Oldoni, Paulo Miranda, Roberto Costa, Adilson Batista, Luisinho Netto e Adriano Gabiru. O time rubro-negro terá ainda o zagueiro Márcio Santos (foto), tetracampeão mundial pela Seleção Brasileira.

Já o tricolor, que será comandado pelo craque Lúcio Flávio (foto), contará com a presença de Luciano, Ednelson, André Dias, Fernando Miguel, Goiano, Castro, Renan Cesquin, Marcos Gaúcho, Ari Marques, Saulo, Ney Santos, Dinelson, Pedrinho Maradona e Renaldo.



Alex Mineiro

SOBRE O TETO – Presente em vários países, a organização internacional TETO atua há mais de 10 anos para garantir o direito à moradia nas favelas mais precárias e invisíveis do país, através de programas sociais que geram soluções concretas de melhorias das condições de moradia e habitat.

Atuando no Estado do Paraná desde 2015, o TETO conta com equipes fixas em seis comunidades: Caximba, Parolin, Portelinha, 29 de Março, Vila Nova (Colombo), Favorita e Santa Cruz (Araucária), e Jardim Independência (São José dos Pinhais). No total, já foram construídas 349 moradias. Além disso, a organização já realizou mais de 2 mil enquetes socioeconômicas e mobilizou mais de 3 mil voluntários.

O “Jogo por um TETO” será realizado neste domingo, dia 23 de junho, a partir das 9h, no Estádio Couto Pereira. Os ingressos, que custam R$ 15 + 1kg de alimento não perecível, estão disponíveis no site Sympla https://www.sympla.com.br/jogo-por-um-teto—2-edicao__525905

Toda renda da partida será destinada para a construção de moradias de emergência no Estado do Paraná. Mais informações no site www.teto.org.br