Atual arcebispo Dom Mauro Aparecido dos Santos reside hoje em Cascavel

O padre Gilmar Petry, Ecônomo Arquidiocesano, confirmou nesta terça que o Arcebispo Dom Mauro Aparecido dos Santos (fotos), atualmente com 66 anos e morando em Cascavel, está infectado com a Covid-19, e foi encaminhado para internamento hospitalar.

Nesta quarta-feira, dia 17, ele emitiu a seguinte e sucinta Nota sobre o estado de saúde do religioso:

Conforme repassado pelo Médico às 11h20m:

Não houve alteração no quadro clínico, devido ao curto prazo de internação. O acompanhamento/observação está sendo feito na Ala da Covid. Para auxiliar a respiração, está recebendo oxigênio e exercícios pulmonares. Foram coletadas novas amostras de sangue para exames complementares.

O quadro clínico do paciente NÃO é grave a ponto de necessitar de entubamento. Continuemos rezando pela recuperação de nosso Arcebispo. Cascavel/PR, 17 de fevereiro de 2021.

Dom Mauro nasceu em novembro de 1954 em Fartura (SP), morou em Jacarezinho de 1958 até 1998, onde foi Presbítero na Catedral local na época em que o bispo era Dom Conrado Walter, que ordenou o amigo na mesma Catedral em agosto de 1998.

Seu Lema Episcopal é: “Vem e Segue-me” (Lucas 18,22).

Estudou primário, ginasial, científico e faculdade (Teologia e Filosofia) em Jacarezinho, ordena padre em 1984 também em Jacarezinho.

Também trabalhou como vice-reitor e professor no Seminário Maior de Jacarezinho, Assessor espiritual Diocesano do Movimento Cursilhos de Cristandade, chanceler do Bispado de Jacarezinho e membro do Colégio de Consultores Diocesanos

Foi Cidadão Honorário de Jacarezinho (2000) e Bandeirantes (2001).