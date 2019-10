Ex-governador será Cidadão Honorário de Jacarezinho

Orlando Pessuti também foi presidente da AL

O ex-presidente da Assembleia Legislativa e ex-governador do Paraná, Orlando Pessuti (fotos) receberá a Cidadania Honorária de Jacarezinho em cerimônia na noite do próximo dia 28 de novembro (uma quinta-feira) na câmara de vereadores.

A honraria foi aprovada por unanimidade pelo legislativo local.

Ele atua na política paranaense desde 1982, quando exerceu pela primeira vez um mandato como deputado estadual, cargo ao qual foi reconduzido por outras quatro vezes consecutivas, representando a agricultura e os temas de maior relevância na sociedade.

Nesse período, além de presidente da Assembleia Legislativa, Pessuti idealizou e presidiu o Bloco Parlamentar Agropecuário, participou da elaboração da Constituição do Paraná, lutou contra a venda Copel e se posicionou com firmeza em demais episódios, o que o levaram a se tornar o vice-governador do Estado, de janeiro de 2003 a março de 2010.

No primeiro mandato, comandou a pasta da Agricultura e Abastecimento e foi um dos idealizadores dos programas de maior sucesso daquele governo, o Leite das Crianças, que além de fortalecer a bacia leiteira paranaense, reduziu drasticamente a desnutrição e mortalidade infantil.

Ele visitou o estande do Npdiario/Prefeitura na Efapi 2017 em Santo Antônio da Platina

Pessuti nasceu em Califórnia, na época distrito de Apucarana, em 10 de maio de 1953. Filho de Natal Pessuti e Idalina Pinese, é casado há 32 anos com Regina Fischer Pessuti, com quem tem três filhos: Moisés (27), Bruno (25) e Artur (25).

Desde cedo trabalhou na agricultura, tirando da terra o sustento. Por sua paixão pelo campo, se formou em Medicina Veterinária, na Universidade Federal do Paraná, o que o levou a trabalhar como extensionista na Emater. Presidiu o Conselho Regional de Medicina Veterinária de 1987 a 1990. Ainda quando estudante já demonstrava sua liderança e no período de 1977 a 1978 foi presidente da Casa do Estudante Universitário (CEU).

Em 2015, assumiu a Diretoria Administrativa do BRDE e em 2017 a presidência do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, que integra Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.