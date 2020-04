UTI adulta do Hospital Regional do Norte Pioneiro abre dia 15

Não estão previstos problemas na contratação de médicos e enfermeiros

A Unidade de Tratamento Intensivo adulta do Hospital Regional do Norte Pioneiro (fotos) de Santo Antônio da Platina será aberta no próximo dia 15 (uma quarta-feira). A informação, obtida junto à uma fonte privilegiada da secretaria estadual de Saúde, em Curitiba, foi confirmada no início da manhã desta segunda-feira, dia seis, com a diretora-geral Ana Cristina Micó (foto).

No último dia 25, foram abertas 51 vagas para enfermeiros e técnicos de enfermagem para contratação imediata, mas neste final de semana a Funeas (Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná) decidiu por um Edital Emergencial e serão dez vagas para enfermeiros e 37 para técnicos, totalizando 47, dos quais pelo menos 32 para a UTI adulta. No local, já existem dez leitos de UTI neo-natal.

Na noite deste domingo, dia cinco, alguns profissionais interessados já estavam com os documentos em frente do Regional (foto abaixo) para fazer a inscrição na manhã desta segunda-feira, dia seis.

A contratação será rápida e o começo do trabalho dia dez deste mês com a abertura da UTI adulta prevista para o dia 15.

Ana Cristina declarou que “no momento estamos captando pessoas e em paralelo recebendo materiais e insumos do Estado e fechando a equipe médica”.

Ela assinalou não avaliar a possibilidade de faltar algum médico e a abertura ser postegada novamente, como ocorreu em governos municipais e estaduais passados, “não acredito, pois através do Estado foram chamados 360 profissionais da saúde e temos tido bastante procura”.

Aqui o novo edital:

http://www.funeas.pr.gov.br/arquivos/File/CONTRACAO_TEMPORARIA/EditalEnfermeiroCOVIDHRNP.pdf

