O expediente em todas as repartições do Ministério Público do Paraná, incluindo em Santo Antônio da Platina (foto) ocorrerá normalmente nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro (segunda, terça e quarta-feira). A decisão consta na Resolução 641/2021, da Procuradoria-Geral de Justiça, publicada nesta quinta-feira, 4 de fevereiro.

A revogação do ponto facultativo nos dias de carnaval segue entendimento do Decreto Estadual 6.766, publicado no último dia 2 de fevereiro, e do Decreto Judiciário 48, editado pelo Tribunal de Justiça do Paraná nesta quarta-feira, 3 de fevereiro.

A medida foi adotada em razão do atual cenário epidemiológico da Covid-19 no estado, que exige cuidados redobrados por parte do poder público e de toda a sociedade, com a necessidade de que sejam intensificadas as medidas preventivas de combate à transmissão do coronavírus.

Acesse a íntegra da Resolução 641/2021