Festa do Padroeiro hoje em Santo Antônio da Platina

É Feriado Municipal

Este slideshow necessita de JavaScript.

A programação para o feriado desta quinta-feira, 13, Dia do Padroeiro de Santo Antônio da Platina está sendo a seguinte:

07h30m – Celebração de Missa na igreja Matriz;

08h30m – Comercialização do Tradicional Bolo na frente da igreja até 11h30m. A iguaria tem 46 metros e 6.620 fatias sendo que em 1.650 há miniaturas do santo casamenteiro. Os bolos foram vendidos a R$ 3,50 cada um. A organização foi do Movimento Cursilho de Cristandade.

TARDE DE ORAÇÃO NO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

13h30m – reza do Rosário;

15:30 h – Missa.

TARDE NA RODOVIÁRIA:

17 horas – Missa e inauguração da nova imagem de Santo Antônio (fotos), que tem dois metros e 15 centímetros;

em seguida queima de fogos de artifício e carreata até a quadra da Matriz para a bênção de Santo Antônio.

NA QUADRA DA MATRIZ – GRANDE FESTA DO PADROEIRO.

FESTA SOLIDÁRIA – Arraiá, comes e bebes típicos, trajes caipiras e quadrilha.

Segundo o diretor de Indústria e Comércio, Antônio Marcos de Souza, os vereadores Vermelho, Professor Jé e Bochecha sugeriram a nova estátua do Padroeiro na rodoviária, ao lado da BR-153.

Veja como foi no ano passado: https://npdiario.com/especial/santo-antonio-da-platina-tera-bolo-do-padroeiro-pelo-21o-ano-2/