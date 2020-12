Proteção ao patrimônio público e no combate à improbidade administrativa

O Gepatria (Grupo Especializado na Proteção ao Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa) de Santo Antônio da Platina realizou nesta quarta e quinta-feira, dias 16 e 17, na parte da manhã, videoconferências com todos os prefeitos e vereadores eleitos e reeleitos para a próxima gestão no Norte Pioneiro. Quarta, a reunião foi com os prefeitos eleitos, já nesta quinta o evento foi com os futuros vereadores.

Ao todo, participaram das videoconferências mais de 200 novos integrantes dos poderes executivo e legislativo dos 37 municípios, os quais compõem a área de abrangência do Grupo Especializado na proteção ao patrimônio público e no combate à improbidade administrativa, de acordo com o que informou a coordenadora do Gepatria, Kele Cristiani Diogo Bahena.

O objetivo das reuniões foi apresentar aos novos Gestores e Vereadores a forma de trabalhar do grupo especializado, que atua de modo preventivo e, se necessário, também repressivo, no combate à improbidade. Também participaram dos eventos o Procurador-Geral de Justiça, Gilberto Giacoia, e o Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Patrimônio Público, Maurício Kalache, que enfatizaram a relevância da função desenvolvida pelos Prefeitos e Vereadores e a importância da parceria entre esses representantes do povo e o Ministério Público na construção de uma sociedade cada vez mais justa e com dignidade.

Ao final, a Promotora de Justiça, Kele Cristiani, pediu o engajamento dos novos Gestores e Vereadores na consecução dos projetos regionais desenvolvidos pelo Gepatria, com o intuito de aperfeiçoar a gestão pública, colocando-se à disposição de todos para o diálogo e o enfrentamento das dificuldades que surgirem.

