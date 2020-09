Gincana do Caminhoneiro instala circuito em Siqueira Campos

Duas equipes itinerantes rodando o Brasil para cumprir 27 mil km até março/21

Nestas segunda e terça-feiras, das 14 e 15, uma das comitivas itinerantes do Circuito Caminhoneiro está no Posto Cana Verde, atendendo os estradeiros de passagem pela região

Em sua terceira fase – que vai da 37ª a 54ª etapa – a 29ª Gincana do Caminhoneiro continua com suas duas equipes itinerantes rodando o Brasil para cumprir os 27 mil km que serão percorridos até março/21, totalizando 90 paradas em pontos estratégicos de grande fluxo de caminhões, todas em postos Petrobras da Rede Siga Bem que, juntamente com a IVECO, patrocinam a temporada.

O palco da ação é o Posto Cana Verde (localizado na Rod. Parigot de Souza – PR 092, 1107 Quadra 02), onde foi montada uma infraestrutura para oferecer ao caminhoneiro a oportunidade de tomar conhecimento de atitudes que devem ser tomadas no dia a dia para evitar a disseminação do Coronavírus, além de informações técnicas (para que estejam mais capacitados para o trabalho) e motivação, proporcionando-lhe experiências que possam ajudá-lo a enfrentar o dia a dia na estrada,

Com apoio da Polícia Rodoviária Federal, do Sest/Senat (Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte), e da ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura serão realizados testes de glicemia, aferição de pressão arterial e temperatura, além de orientações sobre obesidade, hipertensão, e até vacinação contra diversas doenças (de acordo com a disponibilidade da Secretaria de Saúde de cada município.

Durante o ‘pitstop’ em Siqueira Campos, o caminhoneiro também é orientado sobre a importância do uso de máscaras, higienização pessoal e da cabine. Aliás, pode colocar em prática esses ensinamentos ao se dirigir para a pista montada na arena da Gincana do Caminhoneiro e vivenciar esses cuidados, higienizando os pontos da boleia que estão mais suscetíveis à contaminação.

Feito isso, o estradeiro pode assumir o comando do caminhão e testar suas habilidades no volante numa pista no percurso de slalom, num zigue-zague entre cones, para cumprir o trajeto no menor tempo possível e sem derrubar nenhum obstáculo. O motorista que fizer o menor tempo do trajeto no Posto Cana Verde estará classificado para participar da terceira semifinal da temporada, para disputar cinco vagas para a grande final, prevista para março de 2021, quando o vencedor levará para casa um caminhão IVECO Tector zero km.

Embora o teste de habilidade seja gratuito, para conquistar sua oportunidade de ir para a grande final da Gincana do Caminhoneiro o estradeiro precisa ter, obrigatoriamente, passado no atendimento de saúde do local e validar seu tempo. Para isso, basta apresentar um consumo de R$ 500 em combustível nos postos da Rede Siga Bem ou aquisição de créditos de mesmo valor no Cartão do Caminhoneiro Petrobras.

Confira outras etapas e a programação da temporada acessando o site: www.gincanadocaminhoneiro.com.br .

Sobre a IVECO

A IVECO projeta, fabrica e comercializa uma ampla gama de veículos comerciais leves, médios e pesados, caminhões fora-de-estrada e veículos para aplicações como missões off-road. O portfólio de produtos da montadora no Brasil inclui modelos das linhas Daily, Tector, Hi-Road e Hi-Way. A IVECO emprega cerca de 21 mil pessoas em todo o mundo. Gerencia locais de produção em sete países da Europa, Ásia, África, Oceania e América Latina, onde produz veículos com as mais avançadas tecnologias. 4.200 pontos de atendimento, em mais de 160 países, garantem o suporte técnico sempre que um veículo da IVECO está em operação.

Sobre a Rede Siga Bem

Exclusiva dos postos BR, a rede Siga Bem é composta atualmente por 103 postos rodoviários, espalhados pelas principais rodovias do Brasil, onde o caminhoneiro encontra “sua casa fora de casa”. Nessa rede de excelência, esses profissionais podem contar com uma estrutura de serviços dedicada às suas necessidades, com estacionamento, banheiros equipados com chuveiros, restaurante, lanchonete, borracharia, além de dispor do CTF-BR e do Cartão do Caminhoneiro Petrobras.

*A 38ª etapa da 29ª Gincana do Caminhoneiro será realizada nos dias 14 e 15 de setembro, no Posto Cana Verde – Rod. Parigot de Souza – PR 092, 1107 Quadra 02em Siqueira Campo, das 8h às 18h.

*Para não termos aglomeração, haverá um limite seguro de participação para não formar filas. Isso pode fazer com que as inscrições sejam encerradas antecipadamente