Grupo Dois Irmãos faz doação para Hospital Regional do Norte Pioneiro

Equipamentos e máscaras para funcionários em Santo Antônio da Platina

Ana Cristina Micó da Costa, Diretora-geral do Hospital Regional do Norte Pioneiro, Márcia Cristina Altvater Vilas Boas , diretora administrativa, Luana Cristina de Souza, diretora de enfermagem e Andressa de Paula Costa, do Almoxarifado, participaram de reunião na quinta-feira, dia 17, na sede do Grupo Dois Irmãos, às margens da BR-153, em Santo Antônio da Platina (fotos).

O objetivo foi formalizar a entrega de expressiva doação para a instituição, que vem desenvolvendo excelente prestação de serviço à região há muitos anos, em especial nesta pandemia.

Pela empresa, participaram o diretor-geral Sílvio Aparecido Alves, e Ana Paula Gonzaga, supervisora de Recursos Humanos.

Foram entregues um documento com a nota fiscal e demais informações.

São: 300 máscaras descartáveis com válvula; 164 pacotes com 100 unidades cada máscara tripla com clips; 66 pacotes com 100 unidades cada de touca sanfonada; 70 pacotes com 100 unidades cada de sapatilha sanfonada (fotos).