Histórico: Inaugurada UTI adulta do Hospital Regional do NP

Evento discreto por conta de pandemia emocionou presidente da Funeas

Exclusivo: Após muito esforço da comunidade, de alguns políticos e lideranças de vários setores, a Unidade de Terapia Intensiva adulta do Hospital Regional do Norte Pioneiro foi final e oficialmente inaugurada na tarde desta segunda-feira, dia 27, em Santo Antônio da Platina.

Para desgosto de invejosos e gente amarga sem consciência crítica – em especial os losers e haters – está pronta.

Marcello Augusto Machado, presidente da Funeas (Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná), inclusive, se emocionou embargando a voz durante seu discurso. Ele representou o governador Carlos Massa Ratinho Junior e o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto.

No descerramento da placa presença também do prefeito local, Professor Zezão, sob cuja ótica a obra é de todo o Norte Pioneiro, lembrando que outras pessoas no passado ajudaram, “estamos muito felizes com essa inauguração e agradecemos a todos”, salientou, conciliador.

Foram listados onde foram investidos quase R$ 7, 5 milhões no imóvel.

Todos os funcionários da UTI adulta estão contratados e durante seis meses à disposição de pacientes da Covid-19. Se alguém for infectado pelo novo coronavírus será encaminhado a um hospital de Londrina, se não houver vagas, levado para a Santa Casa de Jacarezinho e, se não tiver leito disponível, aí sim internado no Hospital Regional.

É possível que nesses seis meses não receba ninguém doente. Depois desse período, se a pandemia persistir continuará priorizando essa doença, senão, passará,com novo contrato e especificações diferentes, a atender como uma UTI adulta “normal”. São 20 enfermeiras, 11 médicos e 37 técnicos de enfermagem. Dez leitos UTI, dez semi-intensivo e nove clínica médica.

Presentes muitos colaboradores do Regional, o diretor de Qualidade e Processos da Funeas, Ednei Manzano; Tony Palhares, Chefe da 19ª Regional, Guilherme Saliba, ex-prefeito de Tomazina e assessor parlamentar do Primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, deputado Luiz Cláudio Romanelli, Luciane Alves, representante do deputado Cobra Repórter; Diretora-geral do Regional, Ana Cristina Micó, Diretor Geral do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (CISNORPI) Antônio Carlos, o Nico; Maurício Ribeiro Castro diretor Técnico, Anderson Hinterlang, coordenador técnico; o médico Diego Ralph Burani; Chefe de Gabinete do executivo, Ditinho Miranda, diretor de Indústria e Comércio, Antônio Marcos de Souza, diretor de Saúde, Eliezer de Freitas Ribeiro, e enfermeira e diretora do Regional, Paula Sasdelli.

A Funeas é responsável por sete unidades de saúde no Paraná: Hospital Regional Infantil Waldemar Monastier, em Campo Largo; Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá; Hospital Estadual Lucy Requião de Mello e Silva; em Guaraqueçaba; Hospital Regional Walter Pecoits (Sudoeste),em Francisco Beltrão; Hospital Regional do Norte Pioneiro,Santo Antônio da Platina; Escola de Saúde Pública do Paraná, em Curitiba; e o CPPI (Centro de Produção e Pesquisa de Imunobiológicos), em Piraquara.

É uma fundação pública com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de beneficência social, de interesse e de utilidade públicos regida por seu estatuto e pela Lei Estadual nº 17.959, de 11 de março de 2014.

Integra a Administração Pública Indireta do Estado do Paraná vinculada à Secretaria de Estado da Saúde para efeito de supervisão e fiscalização de suas finalidades.

Tem por finalidade desenvolver e executar ações e serviços de saúde nas unidades próprias da Secretaria de Estado da Saúde.