Ibaiti distribui mais de 20 mil máscaras para famílias

A Prefeitura de Ibaiti, através da Secretaria Municipal de Assistência Social está distribuindo máscaras de proteção às famílias atendidas pelos projetos sociais do município. São mais de 20 mil máscaras que estão sendo entregues à população gratuitamente, durante a pandemia do novo coronavírus. São 20 mil máscaras doadas pelo DEPEN/PR (Departamento Penitenciário) e 500 máscaras doadas pela Rede do Bem.

As máscaras doadas pelo DEPEN/PR fazem parte do projeto “Justiça em tempos de pandemia: do cárcere ao resgate do ser humano”, do Poder Judiciário coordenado pela Juíza da Vara Criminal e Anexos de Ibaiti, Drª Fernanda Orsomarzo. O projeto tem a parceria da Prefeitura de Ibaiti que doou quatro máquinas de costuras, tecidos e elásticos para a confecção das máscaras.

Essas máscaras serão de essencial serventia para nós e estão sendo distribuídas às comunidades mais carentes do nosso município através da Secretaria de Assistência Social. As máscaras irão ajudar a proteger as pessoas que precisam ir às ruas. O uso de proteção no rosto é uma medida necessária neste momento, por isso estamos distribuindo essas máscaras para aquelas famílias que não tem condições de adquirir”

A entrega está sendo realizada na Secretaria de assistência Social na avenida Arnaldo Faivro Busato, jardim Nova Esperança de segunda a sexta-feira das 8:30 às 11:30 e das 13:30 às 16 horas.