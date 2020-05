Ibaiti recebe máscaras confeccionadas por detentos

“Justiça em tempos de pandemia: do cárcere ao resgate do ser humano”

Na manhã de quarta-feira, dia 29, foram entregues ao prefeito de Ibaiti, Antonely Carvalho, pela juíza Fernanda Orsomarzo, 1.196 máscaras de proteção confeccionadas na última semana pelos detentos de Ibaiti.

Na cerimônia, estiveram presentes alguns dos parceiros e apoiadores do projeto, como o representante do Departamento Penitenciário do Estado do Paraná-DEPEN, Erontides de Oliveira Camilo, padre Vagner Faustino reitor do Santuário Eucarístico Sagrado Coração de Jesus e Dr. Cléber Moura, advogado atuante na Comarca.

O projeto “Justiça em tempos de pandemia: do cárcere ao resgate do ser humano” visa promover a ressocialização dos detentos por meio do trabalho voltado à confecção de máscaras de proteção. O trabalho desenvolvido atrás das grades apresenta resultados positivos tanto para os presos quanto para a própria comunidade, já que as máscaras serão disponibilizadas, de forma gratuita, à população, enquanto que os detentos têm a chance de efetivamente se ressocializarem. Mais que isso, em um período tão duro e delicado, saber que estão contribuindo para a superação da crise devolve aos presos a sensação de pertencimento ao corpo social.

A iniciativa foi possível em razão de diversas parcerias, notadamente com o Poder Executivo de Ibaiti, o Depen, a Igreja Católica – Santuário Eucarístico Sagrado Coração de Jesus, Conselho da Comunidade, dentre outras empresas privadas e profissionais que se dispuseram a fornecer materiais e treinamento aos detentos.

Nas palavras da Dra. Fernanda Orsomarzo, coordenadora do projeto, o objetivo é a produção contínua de máscaras visando a contribuição dos detentos de Ibaiti na batalha travada contra o novo coronavírus e, ainda, conceder uma oportunidade de ressocialização às pessoas que se encontram reclusas. Para a magistrada, o primeiro passo na direção da construção de uma sociedade mais justa e igualitária passa pelo reconhecimento de que o problema da criminalidade não acaba quando colocamos o indivíduo dentro do sistema prisional.

É preciso que sejam concedidas concretas possibilidades para que aquela pessoa escreva uma nova história a partir de uma experiência minimamente digna no cárcere”

Para o prefeito Antonely Carvalho o projeto é muito importante pois trata da ressocialização dos detentos e ao mesmo tempo ajuda o município no combate à pandemia do coronavírus. “Essas mÁscaras serão de essencial serventia para nós e serão distribuídas às comunidades mais carentes do nosso município através da Secretaria de Assistência Social”, falou o prefeito.