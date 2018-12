Igor Fraga: campeão brasileiro em pistas virtuais e reais

O jovem brasileiro tornou-se o primeiro campeão do GT Sports Nation, um torneio de eSports regulamentado pela FIA.

Fonte Imagem capa: Igor Fraga via Facebook

Campeão no asfalto e no mundo digital

Aos 20 anos de idade, Igor Fraga já sabe como é ser campeão em pistas virtuais e também nas pistas de asfalto, além de estar cercado por personagens como o cinco vezes campeão de Fórmula 1, Lewis Hamilton. O campeão brasileiro começou sua carreira no automobilismo em corridas nos karts, o que se tornou uma atração radical para ele cedo. Considerando-se como um brasileiro nascido no Japão, Fraga lembra os passos de seu avô materno, que é japonês e fez parte da onda de imigração nipônica para o país que aconteceu há várias décadas.

Vindo de uma família completamente imersa no mundo do automobilismo, ele morou por muito tempo no Japão, onde se tornou campeão asiático, voltando ao Brasil para continuar sua carreira no automobilismo. Conforme relatado pelo site Globoesporte, Igor Fraga já havia se tornado campeão na Fórmula 3 em 2017, em Goiânia, uma cidade ligada ao mundo dos esportes sobre rodas por sediar também o Campeonato Brasileiro de Motocross.

O título obtido em 2017, veio dentro da categoria Academy, somando 166 pontos em 14 datas, obtendo o título de campeão uma data antes do final do campeonato. Um ano depois dessa conquista, Igor Fraga foi coroado como o primeiro campeão em um evento de eSports completamente regulado pela FIA, a maior autoridade no mundo do automobilismo.



Os eSports têm um boom de popularidade

O título obtido por Igor Fraga no campeonato mundial do GT Sport Nations é apenas uma amostra do grande trabalho que ele desenvolveu ao longo dos anos em pistas virtuais. Como apresentado pelo site da Red Bull, Igor foi o único brasileiro a participar na final mundial do game F1 2017, em uma competição que aconteceu em Abu Dhabi ao mesmo tempo que a final da Fórmula 1 nas pistas de asfalto, onde o britânico Lewis Hamilton foi campeão.

O fato de ambas as competições terem sido realizadas ao mesmo tempo mostra a importância que os grandes torneios de eSports estão adquirindo na atualidade, bem como o incremento nos patrocínios que recebem as equipes e gamers que participam delas. Atualmente, é cada vez mais comum para marcas como a anteriormente mencionada Red Bull, patrocinem atletas dentro dos eSports, como o melhor gamer de Fortnite da atualidade, Tyler ‘Ninja’ Blevins, da mesma forma que fazem com seus pilotos da equipe da Fórmula 1, Daniel Ricciardo e Max Verstappen. Do mesmo modo, marcas como a Betway Casino patrocinam equipes de eSports como os brasileiros MiBR, ou os suecos Ninjas in Pyjamas, da mesma forma que fazem com equipes de futebol como o West Ham United de Inglaterra, ou AS Roma de Itália. Pontos como o anterior, são apenas uma amostra da importância que os eSports têm na atualidade, e no caso específico do campeonato GT Sport Nations, Igor Fraga recebeu o prêmio das mãos do próprio Lewis Hamilton, como mostra o site Terra, durante a cerimônia realizada em Mônaco.

Congrats to Igor for taking the trophy and becoming the 2018 #FIAGTC Nations Cup Champion @thegranturismo #GTSport pic.twitter.com/fg7OIPHEeZ — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) November 18, 2018



A vitória obtida por Igor Fraga dentro das pistas virtuais, marca um evento histórico dentro do mundo do automobilismo, e não apenas dentro dos eSports, já que como apresenta o jornal Record, ao sagrar-se campeão do mundo dentro de uma competição regulada pela máxima autoridade do automobilismo, Fraga participará da cerimônia de premiação da FIA, recebendo as mesmas honras e privilégios de um campeão de automobilismo nas pistas de asfalto. Além de obter seu primeiro título em eSports, Igor Fraga continuará buscando uma carreira profissional nas principais categorias do automobilismo, já que o título obtido em 2017 dentro da categoria Fórmula 3 lhe abriu uma posição dentro da categoria USF2000, que é uma das portas de entrada para a Fórmula Indy.

No entanto, o sonho do jovem piloto brasileiro vai muito além disso, já que ele quer melhorar seu desempenho e chegar ao nível da Fórmula 1 ou a Fórmula Nippon, ao mesmo tempo em que continuará buscando manter seu ótimo nível dentro dos eSports, já que eles poderiam funcionar como um ponto de acesso a patrocinadores e equipes de competição.