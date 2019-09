Impacto das transmissões ao vivo de poker do WSOP, Twitch, YouTube

E muito mais nos lucros do jogo

Há um mundo totalmente novo de poker fluindo por aí. Desde os maiores torneios ao vivo até aqueles que jogam em seus quartos sozinhos, há um fluxo interminável de conteúdo novo e envolvente para assistir, curtir e até mesmo aprender as regras do poker. Nunca houve um momento melhor para obter conteúdo de ação ou estratégia do jogo com pessoas conectadas online. Quer se trate de transmissões ao vivo dos principais torneios de poker do mundo, Twitch, YouTube, VODS (Video on Demand) ou até mesmo redes de poker online, há praticamente algo para todos quando se trata de transmissões ao vivo. O poker se tornou assim uma fácil e interessante forma de entretenimento.

Geralmente, é 100% gratuito, embora você também possa pagar uma quantia mínima por ótimos serviços, como o Poker Central (que transmite o WSOP online) ou por seguir streamers individuais do Twitch. As transmissões ao vivo de torneios de poker são uma maneira incrível de assistir a torneios que você não pode assistir pessoalmente. Com o grande salto em melhorias tecnológicas ao longo dos anos, agora você pode acompanhar transmissões ao vivo de dezenas de grandes séries de poker (WSOP, WSOPE, EPT, WPT) e muitos torneios locais com qualidade incrível.

A maioria das transmissões ao vivo de torneios tem cobertura completa com comentários dos principais profissionais para fornecer mais informações sobre o jogo e jogadores. A principal série de torneios do mundo do poker – a World Series of Poker – também introduziu transmissão ao vivo para o Main Event no Poker Central, além de sua cobertura tradicional na ESPN.

Conheça algumas maneiras pelas quais você pode acessar conteúdo de poker ao vivo na web:

Transmissão direta da ESPN (WSOP) Poker: A World Series of Poker experimentou várias formas de transmissões ao vivo ao longo dos anos com sucesso. Para as WSOP de 2019 e além, a WSOP continua sua parceria com a ESPN e o PokerGO para a cobertura diária ao vivo do Main Event. A World Series of Poker Europe no King’s Casino em Rozvadov também possui transmissões para todas as suas mesas finais, incluindo o Main Event.

Poker Central – O Poker Central é a primeira rede de TV aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana, e está revolucionando lenta e seguramente a maneira como consumimos conteúdo de poker. A rede possui um serviço de assinatura chamado PokerGO. Os titulares de contas podem assistir a torneios de transmissão ao vivo e cash games com grandes nomes de poker. A cobertura de transmissão ao vivo inclui o WSOP, o novo US Poker Open, o Poker After Dark e sua assinatura Super High Roller Bowl. Também estão incluídas programação original, como documentários sobre poker e outros recursos. Confira os canais do YouTube Central do Poker e do Twitch para acessar algumas de suas programações ou inscreva-se diretamente no Poker Central.