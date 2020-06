Enterrado hoje corpo de platinense queimado (vídeo)

Estava dormindo em sua casa quando colchão pegou fogo

Exclusivo: Um incêndio num colchão causou queimaduras graves em Antônio Ferreira de Andrade, de 50 anos, em torno de 23h20m desta quarta-feira, dia dez, na Vila São José, em Santo Antônio da Platina (fotos).

O corpo de bombeiros e o SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) atenderam rapidamente e chegaram na rua Juvenal Ribeiro Rosa, onde vizinhos já socorriam a vítima, que dormia no momento do sinistro. Ainda não foi apurada a causa.

Ele foi encaminhado ainda consciente ao Pronto Socorro Municipal com cerca de 80% do corpo atingido e a situação, na madrugada desta quinta-feira, dia 11, era muito séria e ele acabou perdendo a vida.Seria transferido ao Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Hospital Universitário de Londrina.

Mas,não resistiu.

O Instituto Médico Legal buscou o corpo que foi sepultado ainda nesta quinta-feira, dia 11, no cemitério São João Batista, em Santo Antônio da Platina.