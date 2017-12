Iniciada campanha Natal Encantado em Wenceslau Braz

Campanha tem diversas atividades

A prefeitura de Wenceslau Braz iniciou na noite de terça-feira (05) a campanha Natal Encantado, que trará diversas atividades ao município neste fim de ano.

No lançamento da campanha dezenas de pessoas, especialmente crianças, participaram da chegada do Papai Noel, que teve sua casa montada na praça da matriz. Vale lembrar que o bom velhinho ficará ali das 19h às 23h diariamente.

A praça, por sua vez, está com uma decoração especial e também receberá nas quintas-feiras o festival Food Street, com diversas barracas de lanches e comidas instaladas.

Outra ação referente às festividades de fim de ano diz respeito à promoção Natal Encantado, que premiará a casa e o comércio mais enfeitados com a decoração natalina.

Na semana que antecede o Natal (entre os dias 17 a 23) o Papai Noel ficará o dia todo na praça, assim como o Food Street funcionará todos os dias da semana. Além disso, também haverá uma série de apresentações artísticas.

“Foi uma alegria muito grande sentir a emoção das crianças com toda essa magia que cerca o Natal e ver nossa praça bonita como há muitos anos não víamos. Tenho certeza que todas as famílias que puderem ir participar deste primeiro Natal Encantado vão gostar bastante”, elogia o prefeito de Wenceslau Braz, Paulo Leonar (PDT).

A campanha Natal Encantado é uma realização da prefeitura de Wenceslau Braz através das secretarias municipais de Cultura e Turismo, de Indústria e Comércio e de Obras em parceria com a Acebraz (Associação Comercial e Empresarial de Wenceslau Braz).