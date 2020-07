Sertaneja vai ganhar Meu Campinho

Liberação se deve ao trabalho do deputado Romanelli

A prefeitura de Sertaneja vai iniciar as obras do Meu Campinho, projeto do Governo do Paraná que prevê um completo a implantação de um complexo esportivo, com quadra de esportes, campo de futebol com grama sintética, academia ao ar livre, playground e paisagismo. O terreno já está recebendo as obras de terraplenagem, movimentando o distrito de Paranagi, onde o Meu Campinho vai atender as centenas de famílias e turistas.

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) e o prefeito Jamison Donizete da Silva (PSD) anunciaram R$ 600 mil em recursos estaduais para duas obras. Além do Meu Campinho, a prefeitura também vai implantar uma panificadora comunitária.

Romanelli afirma que os investimentos foram possíveis devido o bom desempenho da equipe da prefeitura de Sertaneja. “São recursos conquistados porque o prefeito Jamison tem seriedade e compromisso com Sertaneja. O dinheiro será bem investido e as obras vão melhorar a vida das pessoas. Toda a equipe da prefeitura está de parabéns pela conquista”.

O prefeito Jamison lembra que a liberação dos recursos para as duas obras se deve ao trabalho do deputado Romanelli. “Temos conquistado vários recursos junto do Estado porque temos um representante em Curitiba que luta pelas causas de Sertaneja e sabe que as famílias, tanto da área rural quanto urbana, precisam deste aporte financeiro para que as obras sejam executadas. São investimentos que vão servir às famílias de Sertaneja. Obrigado, deputado Romanelli e a toda equipe do gabinete, em Curitiba e no Norte Pioneiro”, enfatiza o prefeito.

Meu Campinho — O distrito de Paranagi é um dos pontos turísticos mais visitados do Norte Pioneiro. Nesta localidade, o governo vai investir na construção de um complexo esportivo, que terá quadra de esportes completa, campo de futebol com grama sintética, academia ao ar livre, playground e paisagismo.

O investimento é de R$ 424 mil, recursos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas. Romanelli explica que o espaço será utilizado para prática de esporte e recreação da comunidade local e de turistas que visitam a localidade, banhada pelas águas dos rios Tibagi e Paranapanema.

“O objetivo desta obra é dar as mesmas oportunidades para as crianças em situação de vulnerabilidade social, criando um ambiente familiar em que os pais possam ir com seus filhos, brincar e confraternizar. Um espaço para reunir a família”, comenta Romanelli.

O programa meu Campinho é da Sedu, criado pelo governador Ratinho Júnior quando ainda era titular da pasta. É inspirado na experiência da Alemanha, que implantou 1,6 mil unidades no país europeu. O prefeito afirmou que:

Sem dúvida alguma, são dois investimentos importantes para Sertaneja e tenho certeza que muitos frutos serão colhidos. Os sertanejenses agradecem ao deputado Romanelli pela representatividade e trabalho”

Panificadora — O convênio entre a prefeitura de Sertaneja e a Secretaria Estadual de Agricultura no valor de R$ 170.761,40 vai permitir a construção e aquisição de equipamentos de uma panificadora comunitária. Serão atendidos 251 moradores com o fornecimento de lanches e pães produzidos no espaço.

São trabalhadores atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos entre criança, adolescente e idosos, que objetiva assegurar uma alimentação saudável e equilibrada. A panificadora será instalada na Padaria Municipal que atende programas executados pela Secretaria de Assistência Social de Sertaneja.

“Além de fornecer alimentos a 251 pessoas, a panificadora comunitária será também um espaço para realizar o sonho de empreender. Curso profissionalizantes serão oferecidos à comunidade, que posteriormente poderá aplicar o conhecimento adquirido na implantação de um negócio próprio e gerar emprego e renda em Sertaneja”, diz Romanelli.