Instaladas novas caçambas para coleta seletiva no centro platinense

A partir desta segunda-feira em quatro pontos

O secretário municipal da Agricultura e do Meio Ambiente, Luiz Carlos da Silva, e a coordenadora da Promoção Humana, Águida Tramontin Vale (fotos) fizeram visita de cortesia ao npdiario, em Santo Antônio da Platina. Na oportunidade, confirmaram a instalação de quatro caçambas AMARELAS estacionárias na zona urbana.

Elas integram iniciativa que visa ampliar a coleta seleta de resíduos recicláveis e são exclusivas para o material reciclável no centro da cidade.

Estão instaladas ao lado de outras já existentes para a coleta de lixo orgânico em dois pontos perto do Calçadão ( na frente do Colégio Ubaldino do Amaral, nas ruas Coronel Capucho e Rio Branco, próximo da Casa do Doce), na Praça da Matriz (rua Rui Barbosa, ao lado do ponto de táxi) e na avenida Oliveira Motta (em frente à Casa da Cultura Platinense).

As caçambas são da empresa que venceu a licitação para coleta do lixo orgânico, a Limpatur, e segue o previsto no contrato de prestação de serviços, que, nesse caso, será realizado diariamente.

A entrega de material passível de reciclagem pode ser feita diretamente na sede da Promoção Humana, no Conjunto Habitacional Aparecidinho 2, ou na base de apoio instalada em frente da Matriz, que funciona de segunda à sexta-feira, sempre das oito às 16 horas.

“Confiamos na consciência dos platinenses”, afirmaram Águida e Luis Carlos.