Jacarezinho tem mais 3 casos e Santo Antônio apenas um

Situação parece estar amenizando mas cuidados devem prosseguir

A Vigilância Epidemiológica de Jacarezinho informou terem sido descartados 14 casos que estavam em investigação, sendo nove por testes rápidos, e cinco por PCR do LACEN.

Foram encaminhadas 25 novas amostras para exames, confirmados três casos da Covid-19, os quais foram detectados por PCR do LACEN (2) e exame em laboratório particular (1).

Dois dos casos confirmados considerados leves, e um considerado moderado, uma criança que precisou de internação, mas que já recebeu alta.

Em Santo Antônio da Platina registrado nesta segunda-feira, dia 17, somente mais um caso da doença, chegando a 282.

Recuperados já chegam a 268.

São apenas sete ativos, todos nos seus respectivos domicílios.