João Arruda admite ser coordenador da campanha de Osmar Dias

Mas não aceitaria ser candidato a vice

O deputado João Arruda confirmou, nesta sexta-feira, dia 22, por telefone ao npdiario, as especulações sobre sua participação numa possível aliança entre PDT e PMDB (entre outras siglas partidárias) nas eleições de sete de outubro do ano que vem.Ele, porém, negou que poderá ser o vice da futura candidatura de Osmar Dias ao governo do Paraná, “serei candidato à reeleição”, anunciou o parlamentar, que cumpre o segundo mandato em Brasília.

Mas, o peemedebista se antecipou e disse que aceitaria de bom grado uma eventual coordenação da campanha,”seria uma chapa imbatível com Osmar Governador e Requião senador”, previu, otimista.

Em 2018, serão duas vagas para a Câmara Alta. Outro tido hoje como favorito para o Senado seria o atual governador Beto Richa(PSDB), que sairá do cargo no início de abril para assumir a pré-campanha.

Para Arruda, “as ideias e a mesma linha programática de Requião e Osmar, como apoio aos professores, cuidados com a mortalidade infantil, por exemplo, podem ajudar numa união benéfica para a população paranaense”, assinalou.

O ex-senador Osmar Dias ainda não definiu qual partido disputará o Palácio Iguaçu e nem as alianças, e vem recebendo lideranças de várias tendências para discutir um projeto de governo.

O deputado está em Curitiba, onde vai passar o Natal com a esposa, Paola, e os quatro filhos.

