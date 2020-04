Jogadores do Flamengo e Milan doam cestas básicas em Ribeirão do Pinhal

Solidariedade impede que pessoas passem fome durante pandemia

Devido à pandemia do Coronavírus (Covid-19), a economia de todo o mundo vem sendo abalada. À vista disso, várias entidades e autoridades estão realizando doações às pessoas mais carentes financeiramente, por isso, Ronaldo Souza (atualmente emprestado ao Bahia)e Leo Duarte, atuando no Milan (Itália), respectivamente, não poderiam deixar de contribuir e participar desse ato de solidariedade. Os dois, que têm laços familiares e de amizade em Ribeirão do Pinhal, começaram no Flamengo, e entregaram produtos alimentícios neste final de semana.

Juntos, doaram cestas cestas básicas, as quais ajudarão muitas famílias, que, devido à crise, estão sem trabalho e sem salário para se alimentar e alimentar seus filhos. Nelas, há alimentos de necessidade básica como arroz, feijão, farinha e óleo.

As doações foram encaminhadas ao CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) de Ribeirão do Pinhal ,entidade que será a responsável pela distribuição dos alimentos aos que estão, no momento, necessitados. E também para a igreja católica local.

Nas fotos, aparecem também Carlos Alexandre, funcionário do CRAS, e o padre Donizete.

Os dois atletas são sobrinhos do policial civil ribeiro-pinhalense, Carlos Venâncio, “eles vêm em época de férias aqui, mas dessa vez apenas enviaram o dinheiro para o supermercado Beira-linha preparar e entregar as cestas”, afirmou Carlão, como é conhecido..

Veja foto dos doadores: