Jovens prefeitos discutem demandas comuns no Norte Pioneiro

Quatiguá e Tomazina promovem parceria

A prefeita de Quatiguá, Adelita Parmezan, se reuniu nesta quinta-feira (15), em seu gabinete, com o colega de Tomazina, Flávio Zan. Os gestores tiveram a oportunidade de trocar experiências e informações a respeito do cenário atual vivenciado pelas duas cidades e sobre ações e programas que estão sendo desenvolvidos.

Além disso, sinalizaram de maneira positiva que seja mantida parceria na reestruturação das estradas rurais que fazem divisa entre os municípios.

A prefeita frisou que o intercâmbio de experiências e trabalhos administrativos entre Quatiguá e Tomazina é muito importante, pois, no momento de intensas dificuldades que o país atravessa, os prefeitos dos municípios precisam ter determinação e vontade política para saber lidar com a falta de recursos e buscar alternativas para trazer soluções às demandas legítimas da população e medidas que são benéficas para as duas cidades”, ressaltou.

Por sua vez, o chefe do executivo tomazinense parabenizou a gestão de Quatiguá e enfatizou que “atualmente é essencial as cidades contarem com prefeitos que tenham o perfil de focar na solução dos problemas, atuando de forma intensa na área administrativa e estrutural, que são grandes desafios das gestões”

Entre os diversos assuntos abordados no encontro, trataram de segmentos como saúde, educação, orçamentos, aspectos infraestruturais e de serviços, questões jurídicas, segurança pública.

Também participou da reunião vice prefeito quatiguaense Zé Vareta.