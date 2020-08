Leandre participa de seminário do MP sobre Estatuto da Criança

Foi transmitido ao vivo pelo canal oficial do CNMP no YouTube

Nesta sexta-feira, dia 31, a deputada federal Leandre Dal Ponte (PV-PR) foi uma das expositoras convidadas pelo Ministério Público para participar de um seminário virtual em comemoração aos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Como participante, Leandre discorreu sobre “O Poder Legislativo e os Direitos das Crianças e dos Adolescentes”. O seminário contou com a participação de doutores, professores e promotores de justiça que, assim como a deputada paranaense, trabalham pela promoção dos direitos das crianças e adolescentes.

O evento, promovido pela Comissão da Infância, Juventude e Educação do Conselho Nacional do Ministério Público (CIJE/CNMP), teve como objetivo dar amplitude ao debate sobre o fortalecimento de políticas públicas para crianças e adolescentes. Durante o seminário, também foi apresentada a história do ECA, que completou 30 anos no início do mês de julho.

