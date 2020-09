Legislativo homenageia fisioterapeuta platinense por ação social (vídeo)

Profissional organiza doações e auxílios para famílias carentes da cidade

O vereador Luciano de Almeida Moraes (PTB), após aprovação no Legislativo, expediu ofício “parabenizando pelo ótimo trabalho realizado na área social do município” ao fisioterapeuta Bruno Leite (foto e vídeo), de Santo Antônio da Platina.

De fato, o profissional faz doações de aparelhos e auxilia de forma humana e cristã pacientes carentes e pessoas que até mesmo desconhece, fazendo de sua ação um exemplo humanitário.

“Me sinto gratificado, mas lembro que muita gente nos ajuda também com doações e, além disso, há voluntários sempre participando; agradeço ao vereador e à Câmara e seguimos nosso trabalho”, disse.

Ele estudou na UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) em Jacarezinho, é casado com Denise com quem tem dois filhos, Téo e Henrique.

O profissional se notabilizou ainda por vídeos curtos onde dá dicas de saúde, como este abaixo em que ensina exercícios respiratórios.