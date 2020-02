Lideranças discutem assuntos regionais no npdiario

Em Santo Antônio da Platina

Lideranças do Norte Pioneiro fizeram visita de cortesia ao npdiario no final da tarde desta sexta-feira, dia sete, em Santo Antônio da Platina.

As conversas foram amenas e também sérias, como as discussão sobre a situação do Colégio Estadual Rio Branco, que necessita de reforma urgente; sobre o icônico Gilberto Giacoia,procurador-geral de Justiça do Paraná, entre outros assuntos.

Estavam presentes o Primeiro-Secretário da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Luiz Cláudio Romanelli, a mais famosa promotora do Paraná, Kele Cristiani Diogo, que é Coordenadora do GEPATRIA (Grupo Especializado na Proteção ao Patrimônio Público e Combate à Improbidade Administrativa do Norte Pioneiro), que abrange 49 municípios, o Major Emerson Castelo Branco Oliveira, subcomandante do 2º Batalhão de Polícia Militar de Jacarezinho, o coronel Airton Diniz, ex-comandante do 2º BPM e atual secretário do Planejamento de Santo Antônio da Platina, o capitão Marcos Fernando Sanches Alarcon, comandante da 4ª Cia local, o prefeito e o vice, Professor Zezão e Chico Aramon, a diretora-geral do Hospital Regional do Norte Pioneiro, Ana Cristina Micó, o ex-prefeito de Cornélio Procópio, Sílvio Cunha, assessor parlamentar, Aguinaldo Rodrigues, ex-prefeito de Tomazina, Guilherme Saliba, presidente do PSB de Jacarezinho, Lincoln Calixto, secretários municipais de Agricultura e Meio Ambiente, Luis Carlos da Silva, de Trânsito, Bruno Chagas, diretor de Indústria e Comércio, Antônio Marcos de Souza, entre outros.

FOTOS: LURYAN DIDONE E ROBERTA RODRIGUES/ESPECIAL PARA O NPDIARIO