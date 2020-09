Locutor do Norte Pioneiro narrará jogos da CBF/TV

Profissional afirma realizar um grande sonho profissional

Jefferson de Oliveira (foto com o colega Morientes e com a namorada, Regina Naves), nascido em Ribeirão do Pinhal, cresceu em Santo Antônio da Platina, onde começou sua carreira no Banco do Brasil e também na comunicação, na antiga Rádio Difusora Platinense (atual Difusora FM). Atualmente, aposentado pelo BB, empresa na qual passou por quatro diretorias em Brasília, desde 2018 é narrador esportivo em Londrina na rádio Igapo FM. Ele também participa nas noites de domingo do programa de TV, Esporte com Cabral, comandado pelo jornalista Rubens Fernando Cabral, que está no ar há mais de 40 anos.

Considerado um dos melhores narradores Esportivos do rádio paranaense, Jefferson foi convidado recentemente para narrar os jogos do Londrina pela TV LEC, ao lado de Carlos Alberto Garcia (maior ídolo da história do Londrina) e do repórter Rafael Morientes (Globo/CBN).

Com a decisão da CBF TV/My Cujoo de transmitir os jogos do Brasileiro da Série D, surgiu o convite para narrar os jogos no norte do. Estado, ao lado de Rafael Morientes e de Eduardo Neto (responsável pela equipe técnica). “Vou realizar um sonho. É muito gratificante essa oportunidade, que surge como reconhecimento do trabalho realizado. Não conseguimos nada sozinhos. Agradeço a todos com quem tive a honra de trabalhar, compartilhar microfones, desde a estréia na minha querida Santo Antônio da Platina. Tive grandes professores” disse, emocionado. “Vou ter a honra de estreiar em uma transmissão na CBF TV ao lado de duas feras, referências para mim”, completou.

Jefferson estréia no próximo sábado, no jogo Nacional de Rolândia e Ferroviária de Araraquara, às 15h30m, no Estádio Erich George. A CBF TV/My Cujoo transmitirá os jogos da série D do Campeonato Brasileiro gratuitamente, basta acessar o site.

Você também pode baixar o app da Mycujoo. Além da série D, são transmitidos jogos do Campeonato Brasileiro Feminino, Brasileiro sub 20 masculino e Copa do Brasil sub 20.

Além da transmissão no site da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e no da My Cujoo, é possível baixar o app da My Cujoo nos smartphones. Abaixo os links:

Link para download Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=tv.mycujoo.mycujooplayer

Link para download IOS: https://apps.apple.com/br/app/mycujoo/id1340307441

As transmissões são gratuitas.