Luísa Canziani entra para a lista dos Cabeças do Congresso

A deputada federal londrinense Luísa Canziani (PTB-PR) entrou para a lista dos 150 parlamentares mais influentes do Congresso Nacional. A parlamentar é uma das sete deputadas mulheres que estão em “Ascensão” em 2020. A lista dos “cabeças do Congresso” foi divulgada pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap). Esse levantamento é anual e avalia a atuação dos 513 deputados federais e dos 81 senadores.

Luísa Canziani é a deputada federal mais jovem da atual legislatura e presidente da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Mulher, onde também foi a mais jovem presidente da uma comissão da história da Câmara dos Deputados. Ela também é a relatora da MP 934/20, que cria novas regras para o ano letivo de 2020, aprovada recentemente pela Câmara.

O objetivo da lista é fornecer aos movimentos sociais uma radiografia dos principais interlocutores – partidários, profissionais, ideológicos ou de grupos políticos – no Congresso Nacional. O Diap foi fundado em 1983 e promove pesquisas de opinião, mapeia atores-chave do processo decisório parlamentar, entre outras atividades. É constituído por cerca de 900 entidades sindicais de trabalhadores de todos os estados do País.