Jovem encanta a todos com seu charme deslumbrante

Caroline Santos de Oliveira (fotos) tem 23 anos, reside em Ribeirão Claro e estuda Pedagogia.

As horas livres são momentos em que gosta muito de aproveitar para criar trabalhos artísticos como ilustrar croquis de moda, pintar , desenhar , costurar e também passar momentos em boas companhias, contemplar a Natureza, passear ao ar livre , ouvir boas músicas e assistir um bom filme.

“Tenho grandes objetivos profissionais para alcançar, sou sonhadora e persistente, mas acredito que viver intensamente o hoje é o que mais vale a pena. É preciso viver com equilíbrio, focar mais no viver em si do que num sonho e apreciar a companhia da família e bons amigos”, sussurra a ninfa, diáfana como as asas de uma fada.

Linda e exuberante, Carol eclode simplesmente única como a nova Gata da Semana.