Marcelo Eleutério Rosa é o novo presidente do Clube Platinense

Posse da nova diretoria será no final deste mês

Marcelo Eleutério Rosa (foto) foi eleito no final de semana o novo presidente do Clube Platinense, localizado no centro de Santo Antônio da Platina.

Ele substitui Zelão Arantes. Hoje, a parte principal é locada a uma rede de supermercado, mas funciona aos fundos a piscina e a sauna.

É um patrimônio a ser preservado pela importância histórica, social e cultural do município, onde se realizavam bailes das Debutantes e dos Anos Dourados, carnavais inesquecíveis, Noite Malígrina, eventos políticos, exibição de peças teatrais e shows, entre outros.

” A ideia é revitalizar e reestruturar a parte que funciona como clube social com reuniões e promoções após a pandemia e focando a primavera e principalmente o verão de 2021″, afirma.

A posse está marcada o próximo dia 30 (uma terça-feira) e o mandato é de três anos.

O vice é Celso Crespo Freitas.