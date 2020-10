Médico de Ibaiti é vítima de feiquinius e aciona Justiça (vídeo)

Ataques rasteiros e violentos tentam enodoar prestígio do prefeito

O médico Antonely de Carvalho (foto e vídeo) é candidato à reeleição de Ibaiti pelos partidos Republicanos, PSDB, PTB, PROS e Podemos. De temperamento cordato, humilde e colaborativo, vem sendo vítima de feiquinius (versão aportuguesada do inglês fake news ) nos últimos dias.

Difamado, humilhado com acusações mentirosas, o gastroenterologista de 42 anos parou a campanha eleitoral e está em Curitiba, onde sua mãe (infartada) e a filha criança estão hospitalizadas.

Amigos e familiares estão lhe dando conforto e solidariedade e mesmo alguns adversários políticos, só que os haters (odiadores em Português informal) o ameaçam e inventam inverdades para desestabilizá-lo e chegam até a sinalizar violência física. Um absurdo.

O chefe do executivo garante que vai ingressar com ações judiciais contra os caluniadores e possui fé plena na Justiça. A população, em especial os ibaitienses, conhecem a postura sensata e honesta do médico, “confio no discernimento das pessoas”, assinala.