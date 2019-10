Morre aos 52 anos esposa do prefeito de Cornélio Procópio

Tinha dois filhos

A primeira-dama de Cornélio Procópio, Mary Alcântara Hannouche (fotos), de 52 anos,faleceu na manhã desta quarta-feira, dia dois, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Era esposa do prefeito Amin Hannouche, com o qual tinha dois filhos.

A pedagoga, que era secretário municipal de Ação Social, sofreu complicações sérias após cirurgia bariátrica e não resistiu à gravidade do quadro clínico.

O Velório será no salão Dom Bosco, em frente da Catedral Cristo Rei.

O corpo será sepultado nesta quinta-feira em horário a ser definido.

O deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli lamentou a fatalidade e manifestou os sentimentos à família.