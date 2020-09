Morre benfeitor de hospital Miltom Barbosa aos 80 anos

O corpo será sepultado amanhã em Santo Antônio da Platina

O grande benfeitor do Hospital Nossa Senhora da Saúde, Miltom Barbosa (fotos) faleceu em torno de 15 horas em Santo Antônio da Platina aos 80 anos. Estava internado com vários problemas e perdeu a vida de falência múltipla de órgãos. Era cuidado pela médica Cassiana Reis.

Deixa a esposa, Carmem (irmã do empresário de comunicação Alexandre Marques Guimarães), a filha Alessandra, o neto André, e o genro, Amarildo. Também era cunhado do Feijão, filho do saudoso Seu Lota.

O médico Luciano Dias dos Reis, diretor clínico do Nossa Senhora, durante recente aniversário em seu sítio, fez homenagem-surpresa para Milton, juntamente com o administrador do órgão, Edno da Silva. Na ocasião, após tocar um sino, foi entregue uma placa como benfeitor.

Ele, que comercializava gado e cereais, mantinha um pedreiro e, com ajuda de amigos, foi reformando e/ou construindo os quartos do hospital.

O velório é na Funerária Platinense e o corpo será sepultado às dez horas desta quarta-feira, dia 23.