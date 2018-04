Sepultado corpo de Renato Mariani

Tinha 62 anos e era comerciante

Faleceu em torno de 13h30m desta quinta-feira, dia cinco, o comerciante platinense Renato Mariani (fotos), em Santo Antônio da Platina.

Ele sofreu um infarto logo após almoçar com a família em casa, o SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) chegou rápido ao local, mas não resistiu.

Foi presidente do Clube Platinense.

Sempre bem humorado e dono de vasto círculo de amizades.

O corpo foi velado na Loja Maçônica Saldanha Marinho (perto da empresa Princesa do Norte) e sepultado na manhã desta sexta-feira no cemitério São João Batista.

Tinha 62 anos, deixa a esposa, Tânia, e os filhos André, Paula, Fábio e Felipe.