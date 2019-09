Corpo de José Pedro de Oliveira será enterrado 10h30m hoje

Está na câmara de vereadores

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença degenerativa do sistema nervoso, que acarreta paralisia motora progressiva, irreversível, de maneira limitante, sendo uma das mais temidas doenças conhecidas. Foi essa a causa do falecimento do ex-vereador José Pedro de Oliveira (fotos) na manhã desta sexta-feira, dia seis, em Curitiba.

Ele foi líder da Cernopi(Cooperativa de Eletrificação Rural do Norte Pioneiro) muitos anos.

Também foi colunista do npdiario durante seis anos.

Era casado, deixou a viúva, Lurdes, os filhos Gislaine, Gisele e Giordano e quatro netos.

Era irmão da professora Luzia.

Corpo está sendo velado na câmara de vereadores.