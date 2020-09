Mulheres de Japira são novidades na campanha eleitoral do Norte Pioneiro

Disputam prefeitura com ideias pragmáticas e plano de governo que foca educação e saúde

Luciane Freitas e Samantha Reimão são pré-candidatas a prefeita e vice de Japira, bonito município de quase cinco mil habitantes perto de Ibaiti e que, por enquanto, sinaliza que terá sete postulantes à chefia do executivo. As duas (do MDB), fizeram visita ao npdiario, em Santo Antônio da Platina, para confirmar a intenção de disputar o pleito.

A chapa terá sete candidatos a vereador.

Luciane era casada e o marido, o então prefeito Walmir Wellington da Silva, conduzia um VW Voyage no dia 25 de dezembro de 2017 quando perdeu a direção na BR-153, próximo ao Pico Agudo, e bateu em árvores em Ibaiti. Ela se machucou muito, mas se salvou. O esposo e a filha (três anos) perderam as vidas no acidente. A família retornava de um almoço de Natal na casa do sogro e chovia na hora do acidente.

Para a campanha, a dupla evitará “usar” a tragédia pessoal como parte da discussão e insistirá nas prioridades educação (Samantha é professora) e saúde, Luciane é enfermeira. São mulheres politizados, inteligentes e preparadas para o debate franco mesmo numa cidade onde uma certa cultura misógina ainda permanece enraizada.

O esporte é outra meta, além da criação de empregos, “sabemos que dificilmente teremos grandes empresas por conta da falta de infra-estrutura, mas é possível incentivar micros e pequenas com a geração de três,quatro, dez vagas cada uma, conseguindo renda e e uma vida melhor”, assinala Samantha.

Elas têm apoio de lideranças, como os correligionários Flávio Zanrosso, prefeito de Tomazina, deputado estadual Requião Filho e o ex-deputado federal João Arruda.

A convenção municipal será na próxima segunda-feira, dia 14, das 19 às 20 horas.