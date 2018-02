Norte-pioneirense comemora 99 anos de idade

Data foi comemorada pelos filhos, netos, bisnetos e amigos em Santo Antônio da Platina

A família Coelho, de Santo Antônio da Platina, se reuniu, recentemente, com familiares e amigos, num dos salões de festa da Associação dos Funcionários da Princesa do Norte, para comemorar os 99 anos de vida de José Coelho Neto (foto) que nasceu em 19 de fevereiro de 1919, em Ouro Preto (MG).

A festa, organizada pelos filhos do aniversariante, foi envolvida de emoção, alegria e a satisfação de ter o paizão como centro da família. ‘Seo’ Zé, como é mais conhecido, é viúvo de Sebastiana Marcos Netto. Ela faleceu em 17 de novembro de 2016, aos 88 anos.

O casal se uniu pelo laço do matrimônio em 28 de fevereiro de 1949, em igreja Católica do município de Quatiguá. ‘Seo’ Zé e Sebastiana tiveram seis filhos e um adotivo: Hitler, Adolfo, José Carlos, Sueli, Osmar, Roberto e Marli que proporcionaram ao aniversariante, 18 netos (um já falecido) e 17 bisnetos.

José Coelho Neto exerceu a profissão de mecânico eletricista por mais de 40 anos na Empresa Princesa do Norte, onde teve seu trabalho reconhecido pelos companheiros de serviço, pela dedicação com que exercia suas atividades profissionais.‘Seo’ Zé também gosta de futebol e o time de coração é o Santos Futebol Clube. Com voz cadenciada, é exemplo de determinação, pois bate um papo agradável e tem uma saúde invejável.

A noite festiva contou com o tradicional ‘Parabéns para Você’, o registro de muitas fotos com as diferentes gerações de parentescos, um jantar e muita música gaúcha que agitou a noite.

Texto e fotos: Fábio Galhardi/Especial para o npdiario