Norte Pioneiro em Revista Semanal

Detalhes na coluna bem informada do jornalista Valdir Amaral

Boa notícia

Os municípios de Andirá, Assaí, Barra do Jacaré, Congonhinhas, Cornélio Procópio, Guapirama, Jacarezinho, Japira, Jataizinho, Leópolis, Nova Fátima, Santo Antônio do Paraíso, Santa Mariana, Siqueira Campos e Tomazina foram contemplados com recursos para renovar a frota de veículos do transporte de pacientes. O anúncio foi feito pelo deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli (PSB), segunda-feira, 24

Os veículos serão utilizados para atendimento do programa Estratégia Saúde da Família. “É um investimento para garantir segurança no deslocamento de pacientes entre cidades para receber os atendimentos especializados e também para urgência e emergência. O valor será repassado diretamente aos municípios para a aquisição destes veículos”, informa o deputado.



Concurso

O CIAS (Consórcio Intermunicipal para Aterro Sanitário) formado pelos municípios de Ibaiti, Jaboti, Japira, Pinhalão, Siqueira Campos e Tomazina abriu edital para preenchimento de três vagas e formação de cadastro reserva, em cargos de nível médio e superior. As inscrições estão abertas até o dia 15 de setembro e podem ser feitas pela internet, no endereço www.institutounifil.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 50,00 para nível médio e R$ 100,00 para superior. As vagas são de Auxiliar de Serviços Gerais, com salário inicial de R$ 1.200; Advogado e Contador, ambos com salário de R$ 1.920. As provas estão previstas para outubro deste ano.

Lançamento

O professor Sergio Vale da Paixão (foto abaixo), do IFPR (Instituto Federal do Paraná) – campus Jacarezinho, lança o terceiro livro de uma trilogia organizada com outros três pesquisadores sobre tecnologias e educação. Intitulado de “Práticas de sala de aula e formação de professores”, o novo livro chega para fechar um ciclo de trabalho, que apresenta resultados e reflexões pedagógicas sobre o que vem sendo desenvolvido e documentado por professores criativos de todo o país. São dez capítulos baseados na relação entre teoria e prática em sala de aula. O professor ainda mantém um canal no Youtube conhecido como “Educar com Paixão” onde disponibiliza vídeo aulas e temas ligados a educação. O livro está disponível na versão e-book na página da editora: https://bit.ly/ ebookpraticasdesala.

Vacinação

A Secretaria de Saúde de Cornélio Procópio informa que pessoas entre 20 e 49 anos que ainda não tomaram a dose da vacina contra sarampo, têm até o dia 31 de agosto para se imunizar. O Paraná ficou mais de 20 anos sem registro de sarampo no Estado, mas em agosto do ano passado, um surto reacendeu a luz de alerta. A vacinação é gratuita e as doses estão disponíveis em unidades de saúde do município. A Secretaria recomenda que, antes de se deslocar ao Posto de Saúde, entre em contato para agendar e, dessa forma, evitar aglomeração. E, claro, sem esquecer a máscara de proteção facial.

Nota de repúdio

Moradores da rua Ipê Roxo, no Jardim Vista Alegre, em Carlópolis, emitiram uma nota de repúdio, que foi publicada pela imprensa regional. Um vídeo considerado de caráter “eleitoreiro”, difundido semana passada foi o motivo da indignação dos moradores. O prefeito Hiroshi Kubo (PSDB) manifestou-se por meio sobre assinto, mostrando o caso em uma rede social. O vídeo foi postado após um acidente causado por um caminhão. Segundo informações, o veículo estava no endereço de forma irregular, uma vez que, devido à pavimentação, a via ainda não havia sido liberada para o tráfego.



Equipamento

A Prefeitura de Uraí anunciou a chegada de um rolo compactador, conquistado por indicação do deputado estadual Luiz Claudio Romanelli. O equipamento agora compõe a frota de máquinas que está em renovação na cidade. Romanelli deve oficializar a entrega do rolo compressor nos próximos dias, quando deve visitar Uraí. O pedido do deputado foi feito diretamente ao governador Ratinho Júnior (PSC), que atendeu de pronto.



Em obras

Em Assaí, as obras também não param, apesar da quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus. Depois das fortes chuvas que caíram no município e que interromperam o andamento do cronograma, várias obras foram retomadas. Uma delas é a de micropavimentação asfáltica no conjunto Vila Nova – na rua Alagoas e no trecho da Minas Gerais – e na rua Demóstenes Barbosa, no Conjunto Cotia. As prefeituras de Assaí e Nova América da Colina também uniram forças para reforma da ponte de madeira no limite entre as duas cidades. A primeira cedeu o madeiramento. A outra, pregos e mão de obra.



Sem parar

Apesar da quarentena, a Prefeitura de Siqueira Campos continua a realizar as obras necessárias para a melhoria da qualidade de vida da população. Mesmo com todas as dificuldades, as obras anunciadas estão sendo executadas, desde o início do ano pela Secretaria de Obras. Nos últimos meses várias estradas rurais passaram por melhorias. A Secretaria também fez operação tapa buraco no trecho do asfalto sentido Alemoa próximo à pedra Azul e Borborema. Foram investidos ainda R$ 840 mil em melhorias na ruas Manoel Barbosa e Amazonas, e outros R$100 mil estão disponíveis para realização de outras obras na área urbana. A Secretaria também fez o calçamento Vila Nova, no Jardim Ferroviário e nos arredores do Santa Isabel. A maioria das obras é realizada com recursos próprios do município.



Fé

Em Ibaiti, um novo decreto restabeleceu o funcionamento do comércio e igrejas, que voltar a atuar em horário normal no município. De acordo com o documento assinado pelo prefeito Antonely de Cassio Alves de Carvalho (MDB), a maioria dos estabelecimentos pode retomar as atividades normalmente, incluindo salões de beleza e barbearias, supermercados e similares, academias, restaurantes e lanchonetes e até as feiras de sol e da lua. O decreto ainda informa que o transporte público também irá retomar suas atividades. Vale lembrar que o uso de máscaras e demais medidas de prevenção a Covid-19 não foram revogadas e continuam sendo de uso obrigatório, assim como o toque de recolher entre 22 e 5 horas.



Abstinência

Já em Arapoti, um decreto publicado no Diário Oficial do município, terça-feira, 25, proíbe do consumo de bebidas alcoólicas em qualquer tipo de estabelecimento que promova a comercialização do produto. A nova medida foi necessária porque as anteriores não foram suficientes e a Prefeitura adotar medidas drásticas no sentido de proteger o cidadão e controlar a curva de contágio da doença. O decreto abrange bares, lanchonetes, restaurantes, supermercados, distribuidoras, lojas de conveniência e em qualquer espaço público. As bebidas não podem ser consumidas nem em áreas externas dos respectivos estabelecimentos. Quem não obedecer poderá ser autuado em R$ 2 mil.